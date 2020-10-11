شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من منظمة "إيساف" في السودان للتحقق من القوات المتعهد بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من سكرتارية منظمة "إيساف"، وقيادة قوات شرق أفريقيا، برئاسة مدير المنظمة العميد قيتاشو شيفرو فاييسة.

وذكر مركز الإعلام العسكري بالسودان، في بيان مساء اليوم الأحد، أن زيارة الوفد تأتي بغرض التحقق من القوات المتعهد بها من قبل السودان ضمن منظومة قوات شرق افريقيا لدعم السلام في الإقليم، لافتا إلى أن عمليات التحقق تشمل المكون العسكري والشرطي والمدني.

وأوضح البيان أن الوفد سيلتقي خلال الزيارة، مع عدد من المسئولين بهيئة الأركان.

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