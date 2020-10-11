شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل السودانى يؤكد تحقيق السلام يبدأ بتحويل اتفاقية جوبا لأحكام دستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير العدل السودانى، الدكتور نصر الدين عبد البارى، أن تحقيق السلام سوف يبدأ تنفيذه بتحويل الأحكام الواردة في اتفاقية جوبا للسلام إلى أحكام دستورية.

وعقد وزير العدل السوداني، اجتماعا موسعا مع وفد الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بشأن موائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية السلام الموقعة بجوبا.

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حضر الاجتماع بجانب ممثلي الحركات المسلحة، فريق من وزارة العدل شمل مختصين في مجال التشريع والشئون الدستورية.

وقال عبدالباري إن وزارة العدل أعدت مقترحا بتعديل على الوثيقة الدستورية سوف يتم بموجبه إدراج إتفاق جوبا لسلام السودان فيها.

من ناحيته، ثمن ياسر عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية _ شمال _ جناح مالك عقار"، مبادرة وزارة العدل، مؤكدا الحرص على دراسة مقترح وزارة العدل بدقة وتقديم ملاحظاتهم إلى الوزارة في أقرب وقت، إحتراما للمصفوفة الزمنية المتفق عليها والشروع في تحقيق وبناء السلام.