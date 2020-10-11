اخبار الخليج

خفر السواحل ينتشل 11 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل ينتشل 11 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول أمنى، إن قوات خفر السواحل، انتشلت اليوم الأحد، 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس عندما كانوا يحاولون اجتياز البحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

 

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية فى تونس عن المسؤول الأمنى قوله إن الجثث لثمانى نساء وثلاثة أطفال، وكان المهاجرون على متن مركب به 29 شخصا، وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثور على بقية الركاب.

Advertisements

 

والعام الماضى لقى حوالى 90 مهاجرا أفريقيا حتفهم عندما غرق مركبهم فى واحد من أسوأ الجوادث قبالة سواحل تونس.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل ينتشل 11 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا