شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية: استئناف إنتاج النفط الليبي جاء بعد المناقشات الجارية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البعثة الأممية في ليبيا بترحيبها بعودة العمل في حقل الشرارة النفطي الليبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت البعثة الأممية: استئناف إنتاج النفط الليبي جاء بعد المناقشات الجارية في مصر.

وفى وقت سابق أكد اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن الجيش الليبى يدعم كل المبادرات السياسية التى يمكن أن توقف الفوضى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن دول الجوار يجب أن تقتنع بأننا نواجه معركة بعدو واحد، لافتا إلى أن مصر تريد إنهاء الأزمة وفق رؤية الجيش الليبى فى محاربة الإرهاب.

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وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن تيار الإخوان يسعى للتفاوض مع دول المنطقة للخروج بأقل الخسائر، موضحا أن على الأمم المتحدة جمع المبادرات السياسية فى مقترح واحد.

وتابع اللواء أحمد المسمارى: نرحب بتحويل مدينة سرت عاصمة لليبيا وللجيش الحق بالتواجد فى أى مكان، موضحا أن عودة الانتاج النفطى فى حقلى الشرارة والفيل خطوة إيجابية نحو التوافق.

ولفت المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إلى أن هناك أطراف دولية تسعى للاستحواذ على خيرات وثروات ليبيا، موضحا أن أزمة بريد هيلارى كلينتون أكدت الدور الخطير الذى لعبته قطر فى ليبيا.