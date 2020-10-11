شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية: استئناف إنتاج النفط الليبي جاء بعد المناقشات الجارية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البعثة الأممية في ليبيا بترحيبها بعودة العمل في حقل الشرارة النفطي الليبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت البعثة الأممية: استئناف إنتاج النفط الليبي جاء بعد المناقشات الجارية في مصر.
وفى وقت سابق أكد اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن الجيش الليبى يدعم كل المبادرات السياسية التى يمكن أن توقف الفوضى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن دول الجوار يجب أن تقتنع بأننا نواجه معركة بعدو واحد، لافتا إلى أن مصر تريد إنهاء الأزمة وفق رؤية الجيش الليبى فى محاربة الإرهاب.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن تيار الإخوان يسعى للتفاوض مع دول المنطقة للخروج بأقل الخسائر، موضحا أن على الأمم المتحدة جمع المبادرات السياسية فى مقترح واحد.
وتابع اللواء أحمد المسمارى: نرحب بتحويل مدينة سرت عاصمة لليبيا وللجيش الحق بالتواجد فى أى مكان، موضحا أن عودة الانتاج النفطى فى حقلى الشرارة والفيل خطوة إيجابية نحو التوافق.
ولفت المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إلى أن هناك أطراف دولية تسعى للاستحواذ على خيرات وثروات ليبيا، موضحا أن أزمة بريد هيلارى كلينتون أكدت الدور الخطير الذى لعبته قطر فى ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الأممية: استئناف إنتاج النفط الليبي جاء بعد المناقشات الجارية فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.