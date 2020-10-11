شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس البحرى التونسى ينتشل جثتين لمهاجرين غير شرعيين وينقذ آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت قوات حرس الحدود البحرى التونسى، اليوم، جثتين لمهاجرين اثنين غير شرعيين، بينما أنقذت سبعة آخرون جميعهم من جنسيات إفريقية، إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم التسلل إلى السواحل الإيطالية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصادر أمنية، أن مركب المهاجرين غير الشرعيين تعرض لعطب قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس قبل أن يغرق، مشيرةً إلى أن وحدات الحرس البحري تقوم حالياً بعملية تمشيط للسواحل القريبة من مكان الحادثة بحثاً عن غرقى آخرين مُحتملين، حيث يُعتقد أنه كان على متن هذا المركب أكثر من 25 مهاجراً غير شرعى.