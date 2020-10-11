«الموارد البشرية» تُحذر المنشآت غير المعلنة عن مساكن العمالة

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصحاب المنشآت إلى ضرورة الإفصاح وتعريف مواقع وتفاصيل مساكن العمالة التابعة لمنشآتهم، وربطها بالوحدات السكنية. وذكرت الوزارة، عبر حسابها بموقع –تويتر-، أن الإفصاح يكون عبر شبكة إيجار قبل 1 يناير 2021م؛ وذلك لتفادي منع تجديد رخص العمالة. اظهر المزيد

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