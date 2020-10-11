قرار جديد من اللجنة الأولمبية المصرية بعد التصعيد الأخير من رئيس نادي الزمالك

وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابات لجميع الاتحادات، طلبت فيه اتخاذ كل الإجراءات التأديبية والانضباطية وفقا لقواعد ومبادئ الميثاق الأولمبي، ولائحة النظام الأساسي لكل اتحاد عضو في اللجنة الأولمبية، بحسب موقع "صدى البلد" المصري.

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ويأتي ذلك بعد مخالفة منصور اللوائح ولجوئه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في منازعة رياضية عقب قرار إيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، حسبما أوضح الموقع.

كما أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب، خطابا إلى الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة المصرية، بقيادة أشرف صبحي، لتنفيذ القرار وتنتظر الموقف النهائى الخاص بوزير الرياضة والذي لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن.

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وأعلنت اللجنة الأولمبية، فى 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجارى، منع رئيس نادى الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أى نشاط رياضى، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصرى (نحو 6400 دولار أمريكى) بعد التحقيق فى شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدما فى ذلك قناة الزمالك الفضائية.

من جانبه أقام منصور، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.