السعودية... إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش في جازان

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد عن مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، قوله إن: "دوريات الأفواج الأمنية بقيادة المنطقة أثناء تنفيذ مهامها، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة".
وأوضح الطويان أن هذه الكمية كانت مخبأة في سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بمنطقة جازان.
وأشار إلى أنه ألقي القبض على سائق السيارة وهو وافد من الجنسية السودانية، موضحا أنه جرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة للجهة المختصة.
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