شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حنان عشراوى عضو منظمة التحرير الفلسطينية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إصابة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوى بفيروس كورونا المستجد، بحسب "روسيا اليوم". وأضافت الدائرة فى بيان عنها اليوم الأحد، أنه "عملا بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات عشراوى وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء". Advertisements يذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات كان أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد فى 8 أكتوبر الجاري.

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