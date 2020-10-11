شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: لدينا أساليب أمنية مختلفة للتعامل مع التهديدات ضد السفارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى رسول عبدالله، المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية: "لدينا أساليب أمنية مختلفة للتعامل مع التهديدات ضد أمن السفارات"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية: "نستنكر أى تقليل من قيمة جيشنا في مواجهة الخارجين عن القانون، متابعا: جيشنا ليس ضعيفا وقادرون على مواجهة أى جماعات خارجة عن القانون. Advertisements وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية:" كل جماعة تستخدم السلاح خارج نطاق الدولة سنعتبرها خارجة عن القانون"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقى: لدينا أساليب أمنية مختلفة للتعامل مع التهديدات ضد السفارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.