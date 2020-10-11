شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عناصر إيرانية فى ريف دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، أن قوات سوريا الديمقراطية تعتقل عناصر إيرانية في ريف دير الزور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل

وفى وقت سابق أكد المرصد السوري، أن الانفجارات التي شهدتها ريف إدلب الشمالى تزامنت مع تحليق طائرات استطلاع مجهولة في ريف إدلب الشمالى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المرصد السورى، أن الانفجارات دمرت ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر تابعة لجماعات متطرفة غير سورية، وأكد المرصد السورى، حدوث انفجارات في ريف إدلب الشمالى.