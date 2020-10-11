شاهد..القبض على وافد بحوزته آلاف شرائح الاتصالات وأوراق تحمل بصمات أشخاص مجهولين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات المختصة في شرطة الرياض من القبض على وافد من الجنسية المصرية يعمل مندوب لأحد شركات الاتصالات.
وأوضحت شرطة الرياض، في بيان لها، أنه ضُبط بحوزته عدد 2509 شريحة لشركات محلية مختلفة، ومبلغ 22134 ريال.
كما تم ضبط عدد 3 أجهزة سحب بطاقات شحن وجهاز لابتوب و3 أختام تحمل أسماء مؤسسات تجارية، كما ضبط معه عدد كبير من الأوراق التي تحمل بصمات لأشخاص غير معروفين، وتم اتخاذ اللازم وفقا للنظام وإشعار النيابة العامة بذلك.
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