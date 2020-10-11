شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنصح هؤلاء بتأجيل «العمرة» في الوقت الراهن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت وزارة الصحة بعض الفئات بتأجيل العمرة في الوقت الراهن ومن هؤلاء مرضى القلب والضغط والسكري لتفادي تدهور حالتهم الصحية. وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “سلامتك تهمنا وصحتك غالية..

تعرّف على الفئات التي نوصيها بتأجيل العمرة في الوقت الراهن”، موضحة أن من هذه الفئات ما يلي: – السكري غير المنضبط – تليف الكبد – أمراض الشرايين التاجية – نقص المناعة Advertisements – الحوامل – ارتفاع ضغط الدم – قصور عضلة القلب – أمراض الصدر المزمنة – السمنة المفرطة

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