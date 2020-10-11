لهذه الأسباب... وزير الخارجية العراقي في القاهرة

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية فإنه من المقرر أن يلتقي حسين خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم سامح شكري وزير الخارجية.
وتهدف الزيارة إلى بحث دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق في كل المجالات واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان حسين بحث في اتصال هاتفي مع الوزير شكري دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق.
وأكد الوزير العراقي حرص بلاده على توفير الأمن لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق، مشددا على تمسك بغداد بالعلاقات الاستراتيجيّة مع القاهرة.
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