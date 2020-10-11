بينهم قيادات... أمن صنعاء يعلن القبض على 16 عنصرا من "داعش" و"القاعدة"

القاهرة - سبوتنيك. ونقل مركز الإعلامي الأمني التابع لوزارة الداخلية في صنعاء عن الناطق باسم الوزارة العميد عبد الخالق العجري، قوله إن:

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"الأجهزة الأمنية كثفت التحريات ومتابعة المطلوبين للعدالة، وتمكنت خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، من إلقاء القبض على 25 من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى الموالين للحكومة الشرعية)، و16 من عناصر (داعش) و(القاعدة) بينهم قيادات".

وأضاف العجري أن "الأمن قبض على 703 مطلوبين للعدالة صدرت بحقهم أوامر قضائية، وضبط 1119 جريمة، منها 851 جسيمة، بينها 31 جريمة قتل عمد توزعت على 11 محافظة".

وأكد "مصادرة 8.191 مليون ريال من العملة غير القانونية المحظورة التداول (في إشارة إلى الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج)، وإحالة المتهمين بحيازتها وترويجها إلى الإجراءات القانونية".

وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية في صنعاء إلى "ضبط 966 كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و560 حبة و10 علب حبوب مخدرة خلال النصف الأول من سبتمبر الماضي، والقبض على 28 متهماً بحيازتها ومحاولة تهريبها".