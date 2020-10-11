القاهرة - سبوتنيك. ونقل مركز الإعلامي الأمني التابع لوزارة الداخلية في صنعاء عن الناطق باسم الوزارة العميد عبد الخالق العجري، قوله إن:
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وأضاف العجري أن "الأمن قبض على 703 مطلوبين للعدالة صدرت بحقهم أوامر قضائية، وضبط 1119 جريمة، منها 851 جسيمة، بينها 31 جريمة قتل عمد توزعت على 11 محافظة".
وأكد "مصادرة 8.191 مليون ريال من العملة غير القانونية المحظورة التداول (في إشارة إلى الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج)، وإحالة المتهمين بحيازتها وترويجها إلى الإجراءات القانونية".
وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية في صنعاء إلى "ضبط 966 كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و560 حبة و10 علب حبوب مخدرة خلال النصف الأول من سبتمبر الماضي، والقبض على 28 متهماً بحيازتها ومحاولة تهريبها".
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم قيادات... أمن صنعاء يعلن القبض على 16 عنصرا من "داعش" و"القاعدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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