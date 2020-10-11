يضاهي "قطر الوطني"... صفقة سعودية ضخمة لإنشاء أحد أكبر بنوك الشرق الأوسط

وسيدفع البنك الأهلي التجاري 28.45 ريال (7.58 دولار) عن كل سهم من أسهم "سامبا"، ما يجعل قيمة الأخير نحو 55.7 مليار ريال، بحسب بيان نقلته وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأحد.
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وسيتجاوز إجمالي أصول البنك الجديد 220 مليار دولار ليكون بذلك ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج، وستبلغ القيمة السوقية للكيان الجديد 46 مليار دولار، ما يعادل القيمة السوقية لبنك "قطر الوطني"، الذي لا يزال أكبر بنك في الشرق الأوسط بأصول تبلغ قيمتها 268 مليار دولار، وفقا للوكالة.
عانت البنوك في منطقة الخليج الغنية بالنفط من الاضطرابات الاقتصادية الإقليمية، والصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض عائدات الطاقة ووباء فيروس كورونا العالمي.
تتزامن صفقة الاندماج السعودية مع الموجة التي طال انتظارها من الاندماجات المصرفية في أوروبا، حيث يبحث المقرضون عن عمليات ربط أو بدأوا بالفعل في الاستحواذ على منافسين أصغر حجما.
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