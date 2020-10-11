شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتاح العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والذي أقيم بقصر الصخير عبر الاتصال المرئي، بحضور وبنفس طريقة التواصل، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وقال ملك البحرين وفق ما نشرت وكالة الأنباء البحرينية: "نؤكد مجدداً، بأن تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل السبل مع أشقائنا وحلفائنا، وهذا موقف معلن وصريح لنا في مملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية للوصول لحل الدولتين تعزيزاً للأمن والسلام العالمي".

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وأضاف: "نقدر على هذا الصعيد ما تتولاه قواتنا المسلحة الباسلة، الدفاعية والأمنية، من مسئوليات وطنية بالغة الأهمية تمتاز بالحرفية والكفاءة العالية، ونخصها من هذا المنبر، بالتحية الخالصة والتقدير الكبير، وهي تحمي سياج الوطن وتحافظ على وحدته واستقراره".