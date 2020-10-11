شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأردن عن تسجيل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وفى وقت سابق، سجلت الأردن 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23 ألفا و998 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ـ إن حالات الإصابة تعود لثمانية أردنيين قادمين من الخارج، و1227 حالة محلية، مشيرة إلى تعافي 139 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6050 حالة، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 181 حالة.