وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون أداة إيرانية لتصفية الحسابات الإقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، اليوم الأحد، إن التصعيد الذى تمارسه ميليشيا الحوثى فى هذا التوقيت يؤكد من جديد أنها مجرد أداة إيرانية لتصفية حساباتها الإقليمية وتنفيذ مخططاتها فى محاولة النيل من أمن واستقرار الجارة السعودية، وأضاف الإرياني - في تدوينة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها الفاشلة على المدنيين في السعودية بالتزامن مع تصاعد جرائمها بحق المدنيين بمأرب وتعز والجوف والحديدة يؤكد أنها مليشيا إجرامية لا تتقن سوى الإرهاب والقتل نهجا ولغة وسياسة. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد استهدف الجمعة الماضية مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف ومأرب، ويواصل التحالف عملية الإسناد الجوي والبري لقوات الجيش اليمني والقبائل، في إطار العمليات القائمة بمحافظتي الجوف ومأرب، والتي حقق فيها الجيش والقبائل مكاسب كبيرة خلال الأيام الماضية.



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