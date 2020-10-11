شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تبحث مع فرنسا وبريطانيا تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتورعبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع سفير فرنسا لدى البحرين جيروم كوشارد، مسار العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد وزير الخارجية البحريني -حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية- بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البحرين وفرنسا، وما تحظى به من اهتمام مشترك لتعزيزها، مؤكدًا تطلع وحرص بلاده الدائم على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع فرنسا بما يعود بالخير والفائدة على كلا البلدين والشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة.



بدوره، أثنى السفير الفرنسي على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البحرين و فرنسا، مؤكدًا حرص بلاده على الارتقاء بهذه العلاقات المتميزة والمضي بها قدمًا نحو مستويات أشمل، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والمنعة والازدهار.

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وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور الزياني اليوم مع سفير بريطانيا لدى البحرين ودي دراموند، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العمل المشترك في شتى المجالات، و تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك .



وأعرب وزير الخارجية البحريني عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة القائمة بين البحرين و بريطانيا، وما تشهده من تطور وازدهار في مختلف المجالات، في ظل الحرص المشترك على المضي بها قدمًا إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق الثنائي، مشيرا لأهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



بدوره، أشاد السفير البريطاني بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين وما تمتاز به من صلابة وقوة على كافة الأصعدة بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.