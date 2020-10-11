شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 2563 إصابة بكورونا و33 وفاة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب عن تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و33 وفاة جديدة، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المكتب الوطني المغربي للسياحة إن أول فوج من السياح الفرنسيين وصل مساء أمس السبت بمطار مراكش المنارة، مضيفًا أن "الحدث يُعتبر متميزا وذا رمزية بالغة ويعتبر بداية واعدة للقطاع السياحي".

وقال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة فى بيان صباح اليوم، إنه "أمر مهم بالنسبة لنا، المكتب الوطني المغربي للسياحة ومعه الوزارة الوصية، الخطوط الملكية المغربية، المكتب الوطني للمطارات، كلنا سعداء لاستقبال هؤلاء السياح".

Advertisements