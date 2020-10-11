شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمى يعلن تضاعف عدد المحتاجين للغذاء فى سوريا آخر 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد برنامج الأغذية العالمى، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من قلة الغذاء فى سوريا خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، وقالت منظمة الغذاء العالمى فى رسالة على حسابها بموقع "تويتر": "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من استهلاك الغذاء فى سوريا".



منظمة الغذاء العالمى على تويتر

وشددت منظمة برنامج الأغذية العالمى، على أن المساعدات من برنامج الأغذية العالمى أمر بالغ الأهمية لملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، والذين ليس لديهم طريقة أخرى للحصول على الغذاء.

وكان قد أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أنه تم إخماد كل الحرائق التى نشبت من فجر يوم الجمعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

وأوضح المهندس قطنا فى تصريح لـ سانا أن عدد الحرائق بلغ 156 حريقًا منها 95 حريقا فى اللاذقية و49 حريقا فى طرطوس و12 حريقا فى حمص لافتًا إلى أن حريق موقع البلعة بحمص أخمد صباح اليوم وهو فى طور المراقبة والتبريد.

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وتواصل فرق الإطفاء والدفاع المدنى الموجودة فى مواقع الحرائق وبمشاركة مروحيات من الجيش عمليات التبريد فى المواقع المحروقة بمحافظة اللاذقية للحيلولة دون تجددها.

وذكر المهندس باسم دوبا مدير دائرة الحراج فى مديرية الزراعة باللاذقية فى تصريح لمراسل سانا اليوم أن طائرات مروحية تواصل عملها فى تبريد بعض المواقع المحروقة فى ريف القرداحة للحيلولة دون تجدد النيران مع التأكيد على وجود كل فرق ومنظومة الإطفاء قرب المواقع المحروقة تحسبا لأى مستجدات.

يشار إلى أنه شارك بإخماد الحرائق فرق إطفاء من عدة مؤسسات ومديريات من مختلف المحافظات ورجال الجيش العربى السورى والمجتمع المحلي.

وعلى جانب آخر، أكد برنامج الأغذية العالمى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تعرض أثيوبيا لهجمات من الجراد الصحراوى، تمكنت من تدمير 87000 فدان، وقالت الصفحة الرسمية لبرنامج الأغذية العالمى على "تويتر": "مرة أخرى، تتعرض إثيوبيا لضربات شديدة من الجراد الصحراوى، دمر هذا السرب وحده 87000 فدان ويستهلك 1.8 مليون طن فى اليوم، وهو ما يكفى لملء ما يقرب من 23000 طائرة شحن".