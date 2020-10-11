شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وأذربيجان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً اليوم /الأحد/، من وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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