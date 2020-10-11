شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البحرين عن تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة الصالح، إن مملكة البحرين حققت إنجازًا جديدًا بالانتهاء من استكمال المرحلة المقررة لزيادة أعداد التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، مثنية على الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

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وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، أشادت الوزيرة بدور المتطوعين خلال الأسبوعيين الماضيين في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح المحتمل والمدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا (كوفيد 19).