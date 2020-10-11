شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الجزائر اليوم /الأحد/ 132 حالة جديدة و6 حالات وفاة، وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر جمال فورار -في مؤتمره الصحفي اليومي- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 53 ألفا و72 مصابا ، و1801 حالة وفاة.



وقال إن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 37 ألفا و274 حالة، وإن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 20 مريضا بالعناية المركزة.



يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



كانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.