الجزائر توقع اتفاقا للتعاون الإقتصادي مع الوكالة الصينية للتعاون الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الجزائر اليوم الأحد، اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
ووقع على هذه الاتفاقية بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة، الامين العام للوزارة شكيب رشيد قايد ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وانغ شياوتاو، الذي يرافق عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جايشي في زيارته الرسمية للجزائر على رأس وفد هام بهدف تعزيز وزيادة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر والصين.
وتعد هذه الزيارة فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبحث فرص ترقيتها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة.
كما سيتم بحث أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد .
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاحد، عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جايشي الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن اللقاء الذي عقد بقصر المرادية الرئاسي كان فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون وبحث فرص دعمها وتطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في اطار مكافحة وباء فيروس كورونا.
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