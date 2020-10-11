شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى الأردن لـ24 ألفًا و926 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24 ألفًا و926 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة تعود لـ5 أردنيين قادمين من الخارج و923 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 56 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6106 حالات، كما تم تسجيل 10 وفيات لترتفع حالات الوفاة إلى 191 حالة.

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