شكرا لقرائتكم خبر عن دمج الأعضاء السابقين والحاليين فى الاتحاد العربى للمعارض والمؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الاجتماع التنسيقي التشاوري لدمج الأعضاء السابقين والحاليين في الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات في اتحاد موحد، بتقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية وعن شركات تنظيم وخدمات المعارض من الجانبين وحضور عدد من والخبراء والمختصين في هذه الصناعة من الدول العربية، وذلك برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وحضر الاجتماع كلا من صلاح عمر الشيخ، نائب رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، والشيخ جبر بن يوسف آل ثاني رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية المؤسس، وبمشاركة ودعم الدكتورة مريم الإمام الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية.

وقال البيان الختامي للاجتماع التنسيقي التشاوري دمج الأعضاء السابقين والحاليين في الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات في اتحاد موحد فعال : "إنه في ضوء الأثار السلبية التي ألمت بصناعة المعارض والمؤتمرات العربية جراء جائحة كورونا ، واستشرافا للمتغيرات العالمية التي تشهدها هذه الصناعة من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير مفهوم جديد لقطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات بإدخال تقنيات الاتصال من الجيل الخامس (5G ) والروبوتات والذكاء الاصطناعي و التطور السريع في عالم الاتصالات والتقنية المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي ، حيث اصبح الامر يقتضى تبنى رؤية عربية جديدة تساعد على مجابهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وتقديم مبادرات نوعية مستقبلية تعيد لهذه الصناعة دورها في دعم الاقتصاديات العربية في الفترة المقبلة".

وأضاف البيان: "فى ضوء ما سبق وما يشهده العالم تنامى الشراكات والاندماجيات بين شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات ، فإن الأمر يقتضى توحيد الجهود لبناء اتحاد عربي واحد وفعال ، من خلال الدعوة لعقد جمعية عمومية مشتركة، تجمع أعضاء الاتحاد السابقين والحاليين ودون إقصاء لأحد وتجاوز كل الخلافات ، لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للاتحاد، بهدف تصحيح المسار ودون إقصاء لأحد بما يضمن رفع كفائة الخدمات التي يقدموها الإتحاد للأعضاء المنتسبين لصناعة المعارض والمؤتمرات العربية، ويرتقي بهذه الصناعة وفقا للمعايير العالمية".

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و تم تشكيل لجنة للتحضير لانتخابات الجمعية العمومية المشتركة وللتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتجهيز المستندات والوثائق المطلوب عرضها على الجمعية العمومية لإقرارها، حتى يتسنى لها انتخاب مجلس إدارة جديد، بنزاهة وشفافية تكسب ثقة الجميع دون استثناء .

ووفق البيان فقد عبر المجتمعون عن تقديرهم البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمتميزة، التي بذلت لتوحيد الجهود ولم الشمل لبناء اتحاد عربي فعّال للمعارض والمؤتمرات الدولية.

كما توجه المجتمعون بالشكر إلى الدكتورة مريم الأمام الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على دعمها لهذه الجهود. واتفق المجتمعون أن تعقد الجمعية العمومية المشتركة القادمة يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020 وسيتم تحديد المكان والزمان في الدعوة التي سيتم توجيهها للأعضاء.