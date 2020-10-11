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المرصد السوري يؤكد حدوث انفجارات فى ريف إدلب الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السوري، حدوث انفجارات في ريف إدلب الشمالي، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أنه تم إخماد كل الحرائق التي نشبت من فجر يوم الجمعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

وأوضح المهندس قطنا في تصريح لـ سانا أن عدد الحرائق بلغ 156 حريقاً منها 95 حريقا في اللاذقية و49 حريقا في طرطوس و12 حريقا في حمص لافتاً إلى أن حريق موقع البلعة بحمص أخمد صباح اليوم وهو في طور المراقبة والتبريد.

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وتواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني الموجودة في مواقع الحرائق وبمشاركة مروحيات من الجيش عمليات التبريد في المواقع المحروقة بمحافظة اللاذقية للحيلولة دون تجددها.

 

 

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