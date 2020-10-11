شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، عن تسجيل 2206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأضافت الوزاره -في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن عدد حالات الشفاء بلغت 3827 حالة، و62 حالة وفاة .

وكان وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي،أعلن اليوم الأحد، عودة حركة الطيران واستئناف حركة الرحلات المجدولة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من وإلى قطاعات جمهورية إيران بدءاً من الغد، وقال الشبلي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن استئناف الرحلات تم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل سلطة الطيران الإيرانية لتشغيل الرحلات المباشرة بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران وبالعكس والتي توقفت لمدة استمرت من 25 سبتمبر الماضي وحتى 8 أكتوبر الحالي وذلك بطلب من السلطات الإيرانية.