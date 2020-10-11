شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، عن تسجيل 2206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأضافت الوزاره -في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن عدد حالات الشفاء بلغت 3827 حالة، و62 حالة وفاة .
وكان وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي،أعلن اليوم الأحد، عودة حركة الطيران واستئناف حركة الرحلات المجدولة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من وإلى قطاعات جمهورية إيران بدءاً من الغد، وقال الشبلي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن استئناف الرحلات تم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل سلطة الطيران الإيرانية لتشغيل الرحلات المباشرة بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران وبالعكس والتي توقفت لمدة استمرت من 25 سبتمبر الماضي وحتى 8 أكتوبر الحالي وذلك بطلب من السلطات الإيرانية.
وأكد حرص الوزارة وإدارة النقل العراقي على إعادة العمل بهذا الخط المهم مع تعزيز إجراءاتها الوقائية والالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال تنفيذ الرحلات، إضافة إلى التعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقية ومنظمات الطيران العالمية للوقاية من خطر الإصابة بوباء "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 2206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.