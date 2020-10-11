شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يغلق الحانات والملاهى الليلية لكبح انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لبنان اليوم الأحد إنه سيغلق الحانات والملاهي الليلية في إطار إجراءات احتواء تفشي مرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 450 في البلاد التي ترزح أيضا تحت وطأة أزمة مالية وتبعات انفجار مرفأ بيروت قبل شهرين.

وأمرت وزارة الداخلية بإغلاق الحانات والملاهي الليلية حتى إشعار آخر وفرضت إجراءات عزل محلية في 169 قرية ومنطقة في أنحاء البلاد ارتفاعا من 111 الأسبوع الماضي.

كما عاودت فرض حظر التجول من الواحدة صباحا وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وألزمت كذلك المواطنين بوضع الكمامات أثناء التنقل والسفر، وهي من الإرشادات التي تراخوا في تطبيقها.

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وسجلت البلاد 52558 إصابة بكورونا و455 وفاة منذ بدء الجائحة. ولبنان الذي يقطنه نحو ستة ملايين نسمة فقط سجل أكثر من ألف إصابة بكورونا يوميا على مدى الأيام القليلة الماضية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات وصلت لنسبة إشغال حرجة بلغت 82 بالمئة. يأتي ذلك في وقت يستمر فيه الفيروس في الانتشار في السجون المكتظة والمستشفيات العامة والمدن، التي لا يلتزم فيها السكان بوضع الكمامات إلى حد بعيد.

ويكافح لبنان الجائحة في وقت يواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وأصيب النظام المصرفي بالشلل منذ العام الماضي وفقدت العملة المحلية نحو 80 بالمئة من قيمتها وحدت البنوك من مبالغ السحب. وفاقم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من الانهيار الاقتصادي وأودى بحياة نحو مئتي شخص وألحق أضرارا بعدد من المستشفيات.