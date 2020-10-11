شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان العراق تسجل 589 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان "العراق"، اليوم الأحد، تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 55 ألفا و745 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان بثته قناة (السومرية نيوز) - أن مستشفيات إقليم كردستان سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 حالة؛ ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 1992 حالة، مشيرة إلى شفاء 34 ألفا و880 حالة.
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