شكرا لقرائتكم خبر عن هل سنرى «طائرات بدون طيار » تنقل الطرود قريباً في المملكة؟.. «البريد» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف نائب رئيس الشؤون القانونية والدولية في البريد السعودي، عبد العزيز الفوزان، عن إمكانية استخدام الطائرات “الدرون” في توصيل الطرود. وأوضح “الفوزان” خلال حديثه لقناة “الإخبارية” أن هناك خططاً لبدء استخدام الطائرة الدرون في توصيل الطرود. Advertisements وأكد أن استخدام الدرون في توصيل الطرود يحتاج إلى بيئة آمنة وكاملة لاستخدام تلك التقنية في المملكة. وأشار إلى أنه تم اعتماد تقنيات متطورة في البريد، مثل محطات الطرود التي تسمح لأي شخص يحمل كودا معينا بالذهاب إلى المواقع الخاصة بالمحطات للحصول على الطرود.

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