شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد بمشيئة الله، هطولأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة المكرمة 42 درجة كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 13 درجة كأقل درجة حرارة.