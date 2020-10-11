شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات الأفواج تحبط محاولة تهريب 55 كجم من الحشيش المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (55) كجم من مادة الحشيش المخدرة. Advertisements وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بقيادة المنطقة أثناء تنفيذ مهامها، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة مخبأة في سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بمنطقة جازان، والقبض على سائقها – وهو مقيم من الجنسية السودانية -، وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة للجهة المختصة .

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