جاء ذلك في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيه المواطن الأردني أن مستشفيات المملكة الأردنية ستخلو من مرضى "كورونا" عقب توزيع الدواء عليها بـ"نصف ساعة" حسب تعبيره.
وبحسب مواقع أردنية فقد استدعت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، المواطن صاحب الفيديو وهو قيد التحقيق.
يذكر أن جهودا عالمية لكبريات شركات الدواء ومعامل الأبحاث تبذل في سبيل الحصول على عقار لوباء "كورونا" ولم يتم الإعلان إلى الآن عن أية نتائج حقيقية يمكن الاعتماد عليها في هذا السياق.
كانت هذه تفاصيل خبر طلب 2 مليون دولار.. أردني يدعي اختراع علاج لـ"كورونا" والأمن يستدعيه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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