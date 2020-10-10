القوات العراقية تنفذ عملية إنزال جوي لاعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش"

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بعملية إنزال جوي، قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، تلقي القبض على قيادي بارز في عصابات "داعـش" المدعو ( ر.ح)، في وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة كركوك، فجر اليوم السبت".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.