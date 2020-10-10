مصر.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي بـ25 مليون دينار

وجاء في حيثيات القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أن القرض لتمويل مشروع طريق عرضى 4 " ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء". © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH وتضمن القرار أيضا تعديل اتفاقية القرض الأول المبرم بتاريخ 13 مارس 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2011. وقد نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت 10 اكتوبر مما يعني سريان العمل به. يذكر أنه وفي العام 2018 وقعت مصر والكويت اتفاقيتين بقيمة 40 مليون دينار كويتي.. وصرح عبد الله خليل، المدير الإقليمي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وقتها بأن قيمة القرض الأول تبلغ نحو 25 مليون دينار كويتى، وستخصص لإنشاء مصرف بمنطقة بحر البقر بدلتا مصر، مؤكدا أن قيمة الاتفاقية الثانية تبلغ نحو 15 مليون دينار كويتي؛ للإسهام في إنشاء 4 محطات تحلية بجنوب سيناء، وتبلغ فترة سداد القرض 6 سنوات على 38 قسطا، نصف سنوى، بفائدة 2%.

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