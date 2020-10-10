السيسي يصدر قرارا حول اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان

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ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 444 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر واليونان بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس/ آب 2020، وذلك حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

ووقعت مصر واليونان في 6 أغسطس/ آب 2020 اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس حينها في القاهرة، أن الاتفاق "يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".

من جانبها، صرحت وزارة الخارجية التركية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية - اليونانية، تعتبر "باطلة". وقالت إن "المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني، تقع ضمن الجرف القاري التركي".