انتهاء مدة تسجيل المصريين بالخارج للتصويت في انتخابات البرلمان

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد دعت المصريين المقيمين في الخارج للمبادرة بتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة، بدءا من الأحد 27 سبتمبر/ أيلول وحتى اليوم السبت، كي يتمكنوا من التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد السريع.
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بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر/ كانون الأول في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.
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