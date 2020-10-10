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انتهاء مدة تسجيل المصريين بالخارج للتصويت في انتخابات البرلمان

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وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد دعت المصريين المقيمين في الخارج للمبادرة بتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة، بدءا من الأحد 27 سبتمبر/ أيلول وحتى اليوم السبت، كي يتمكنوا من التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد السريع.

© AP Photo

تجرى عملية الانتخابات، في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر/ تشرين الأول في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر/ كانون الأول في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

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