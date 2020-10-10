انتهاء مدة تسجيل المصريين بالخارج للتصويت في انتخابات البرلمان

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد دعت المصريين المقيمين في الخارج للمبادرة بتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة، بدءا من الأحد 27 سبتمبر/ أيلول وحتى اليوم السبت، كي يتمكنوا من التصويت في انتخابات مجلس النواب عبر البريد السريع.

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تجرى عملية الانتخابات، في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر/ تشرين الأول في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر/ كانون الأول في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.