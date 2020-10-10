مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

وقال موقع "طقس العرب"، إنه "تم تحديد مستوى هذه الحرارة الاستثنائية في العقبة أمس الجمعة بـ 44,6 درجة مئوية متقدمة على ما سجلته عدة مناطق معروفة بطقسها الحار في دول الخليج وعلى دول في نصف الكرة الأرضية الجنوبي تستعد لاستقبال فصل الصيف".

وأضاف أنه "بالرجوع إلى سجلات إدارة الأرصاد الجوية الأردنية لمطار الملك حسين في العقبة والممتدة إلى 45 سنة ماضية، فإن درجة الحرارة المُسجلة تعتبر الأعلى على الإطلاق لسجلات المدينة المناخية نسبة لشهر تشرين أول/أكتوبر، حيث لم يسبق أن سجلت درجة الحرارة في العقبة 44 مئوية في شهر تشرين أول/أكتوبر.

وتشهد المملكة الأردنية موجة من الحر متكررة وغير عادية منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب كتلة هوائية حارة رفعت درجات الحرارة بمستويات عالية، وأدت إلى نشوب حرائق في عدة مناطق مجاورة من الأراضي السورية والفلسطينية.