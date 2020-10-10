العشرات يتظاهرون على "طريق الموت" في محافظة كربلاء.. فيديو

وقال مراسل "السومرية نيوز" في كربلاء، إن أهالي مناطق (الحصوة - الجمالية - السوادة - حي السجاد - عرب صالح) في قضاء الحر غربي كربلاء، نظموا صباح اليوم، تظاهرة احتجاجية على الطريق الرابط بين بغداد وغرب كربلاء.

واشتبك محتجون عراقيون، يوم الثلاثاء الماضي، مع قوات الأمن خارج ضريح الإمام الحسين بمدينة كربلاء، جنوبي العراق، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وكان المحتجون يحيون ذكرى متظاهرين قُتلوا خلال شهور من الاحتجاجات المناوئة للحكومة العام الماضي، والتي مات خلالها أكثر من 500 عراقي معظمهم برصاص قوات الأمن والجماعات المسلحة.