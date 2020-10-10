وقال مراسل "السومرية نيوز" في كربلاء، إن أهالي مناطق (الحصوة - الجمالية - السوادة - حي السجاد - عرب صالح) في قضاء الحر غربي كربلاء، نظموا صباح اليوم، تظاهرة احتجاجية على الطريق الرابط بين بغداد وغرب كربلاء.
واشتبك محتجون عراقيون، يوم الثلاثاء الماضي، مع قوات الأمن خارج ضريح الإمام الحسين بمدينة كربلاء، جنوبي العراق، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وكان المحتجون يحيون ذكرى متظاهرين قُتلوا خلال شهور من الاحتجاجات المناوئة للحكومة العام الماضي، والتي مات خلالها أكثر من 500 عراقي معظمهم برصاص قوات الأمن والجماعات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر العشرات يتظاهرون على "طريق الموت" في محافظة كربلاء.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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