شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحدد هوية غريق: طباخ مصرى فى "أمن الحدود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمنى بدولة الكويت أن الأدلة الجنائية حددت هوية الوافد غريق فى منطقة بنيد القار، وقال المصدر، إن الغريق ثبت أنه وافد مصرى 46 عاما ويعمل فى وزارة الداخلية بوظيفة طباخ فى الإدارة العامة لأمن الحدود بحسب صحيفة الراى الكويتية. Advertisements وكان قد عثر فى وقت لاحق أمس الجمعة على غريق مجهول الهوية ملقى على شاطئ فى بنيد القار بالكويت. وفى التفاصيل، فقد ورد بلاغ من مقيم إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية والإسعاف حول الواقعة، وبعد الحضور إلى المكان جرى نقل الغريق إلى المستشفى وكان قد فارق الحياة.

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