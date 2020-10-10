شكرا لقرائتكم خبر عن القبس الكويتية تحذر من الوضع الصحى السيئ فى البلاد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة القبس الكويتية من الوضع الصحي بالكويت، وقالت "وضعت وفيات كورونا فى الكويت التي بلغت 34 حالة في أسبوع واحد الجهات المسئولة في البلاد أمام خيارات عديدة أحلاها مر.

ووصفت مصادر حكومية رفيعة الوضع الصحي في الكويت، بأنه خطير بسبب الإهمال ومخالفة الاشتراطات الصحية بشكل لافت.

وكشفت المصادر لـ القبس عن اجتماع سيعقده وزير الصحة د.باسل الصباح اليوم السبت مع قياديي الوزارة لبحث إجراءات مواجهة الأوضاع وعرض النتائج على مجلس الوزراء في جلسة استثنائية لاتخاذ قرارات مناسبة ستحدد بعد غد الاثنين أو الخميس المقبل.

ووفق المصادر، فإن خيار الحظر بالكويت وارد وسيطرح، لكنه ليس الخيار الأول حالياً، وستسبقه خطوة إن لم تؤتِ ثمارها، سيتم اللجوء للحظر الجزئي، مؤكدة أن الانتقال إلى المرحلة الخامسة لن يكون قريباً، غير مستبعدة الرجوع خطوة للوراء، حفاظاً على سلامة الجميع، أسوة بعودة بعض الدول إلى فرض الحظر بعد رفعه.

وحذرت المصادر من أن الشهر المقبل سيكون أخطر عبر زيادة عدد الإصابات بالكويت، وستكون هناك موجة ثانية من كورونا حذرت منها منظمة الصحة العالمية، ما يستدعي التصدي لها قبل فوات الأوان.

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وطالبت المصادر الجهات الأخرى بالتعاون مع وزارة الصحة الكويتية والعمل كفريق واحد، لافتة إلى أن «الصحة» منهمكة في العمل الطبي، وهناك أمور على الجهات الأخرى التعاون فيها، كمراقبة التجمعات، وعدم التزام بعض الوزارات بشروط التباعد.

وانتقدت المصادر تساهل المواطنين وإهمالهم ومخالفتهم الاشتراطات الصحية، إذ باتوا يسافرون للخارج بلا ضرورة، إضافة إلى عدم الالتزام بالخروج إلا عند الضرورة، والتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات والإصابات الجديدة والضغط المحتمل على العناية المركزة، لافتة إلى أن «الصحة» ستتخذ أي قرار سيجنبها الضغط على كوادرها.

وكشفت المصادر، أن مدة الحجر أسبوعين للعائدين من الخارج لن تتغير، وهي مرهونة بالتطورات المحلية والعالمية للجائحة.

وشددت على أنه لا تهاون في التزام المحجورين، وهناك نظام إلكتروني يراقب المخالفين، وسيتم اتخاذ اللازم مع أي محجور يخالف.

وفي ما يخص فتح المطار قالت المصادر: لا قرارات في ظل الوضع الراهن. قالت المصادر إن «الصحة» لا تزال بانتظار رد «الفتوى والتشريع» بخصوص قانون الضبطية القضائية لغير الملتزمين بلبس الكمامات، مبينة أنه قانون مهم، خصوصاً في الفترة المقبلة.