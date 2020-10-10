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شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق جديد فى أحراج قرية حب نمرة بريف حمص فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجدد اشتعال النيران في أحراج قرية حب نمرة بريف حمص الغربي وفق ما ذكر العقيد عثمان جودا قائد فوج الإطفاء في حمص.
وأوضح جودا في تصريح لمراسل سانا أن الحريق اندلع قرب المناطق التي تم إخماد النيران فيها ليل أمس، مؤكدا أن فرق الإطفاء توجهت للموقع وتتعامل حاليا مع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده.
فيما أخلت مديرية صحة اللاذقية مرضى مشفى الباسل في القرداحة عبر سيارات منظومة الإسعاف وتم نقلهم إلى مشفى الشهيد ابراهيم نعامة الوطني في جبلة بعد اقتراب الحرائق من المشفى وانتشار الدخان في المنطقة.
وبين مدير الصحة الدكتور هوازن مخلوف في تصريح لمراسل سانا أنه تم إخلاء المرضى من مشفى الباسل بالقرداحة ونقلهم إلى مشفى الشهيد ابراهيم نعامة في جبلة وذلك بسبب الدخان المنبعث من الحرائق في محيط المشفى وحفاظا على سلامة المرضى موضحا أن الطواقم الطبية والإدارية لا تزال موجودة على رأس عملها في المشفى.
بدوره ذكر الدكتور سهيل مخلوف مدير مشفى الباسل في تصريح مماثل أن الحرائق أدت إلى تضرر أنابيب المياه التي تغذي المشفى الأمر الذي أدى إلى قطع المياه عنها بشكل كامل وسيتم العمل على إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه اليها قريبا مؤكدا أن فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني والجيش الشعبي تعمل على إخماد الحرائق قرب المشفى.
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