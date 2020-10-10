اندلاع حريق جديد فى أحراج قرية حب نمرة بريف حمص فى سوريا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجدد اشتعال النيران في أحراج قرية حب نمرة بريف حمص الغربي وفق ما ذكر العقيد عثمان جودا قائد فوج الإطفاء في حمص.

وأوضح جودا في تصريح لمراسل سانا أن الحريق اندلع قرب المناطق التي تم إخماد النيران فيها ليل أمس، مؤكدا أن فرق الإطفاء توجهت للموقع وتتعامل حاليا مع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده.

فيما أخلت مديرية صحة اللاذقية مرضى مشفى الباسل في القرداحة عبر سيارات منظومة الإسعاف وتم نقلهم إلى مشفى الشهيد ابراهيم نعامة الوطني في جبلة بعد اقتراب الحرائق من المشفى وانتشار الدخان في المنطقة.

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وبين مدير الصحة الدكتور هوازن مخلوف في تصريح لمراسل سانا أنه تم إخلاء المرضى من مشفى الباسل بالقرداحة ونقلهم إلى مشفى الشهيد ابراهيم نعامة في جبلة وذلك بسبب الدخان المنبعث من الحرائق في محيط المشفى وحفاظا على سلامة المرضى موضحا أن الطواقم الطبية والإدارية لا تزال موجودة على رأس عملها في المشفى.