شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس اليمن: المنطقة العربية فى حاجة لروح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسين مكاوى، مستشار رئيس الجمهورية اليمنى، إن الأمة العربية فى حاجة مجددًا فى ظل الواقع المرير التى تعيشه لنفس الروح العربية التى سادت فى عهد العبور العظيم خلال انتصارات مصر بحرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف مكاوى، عبر صفحته بموقع "فيس بوك" أن نصر أكتوبر المجيد الذى تحقق للوطن العربى فى العام 1973، حطم أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر وخط بارليف المنيع.

وأوضح المسئول اليمنى، أن الجيش المصرى أستعاد الروح للجسد العربى وعزته وكرامته قبل أن يسترجع الأرض، مضيفا: "ما قامت به مصر العظيمة فى السادس من اكتوبر عام 1973 كان معبرًا عن طبيعة وقوة ومعنى التضامن العربى على كافة المستويات السياسى - الاقتصادى والعسكرى، توج بتحرير العقل العربى قبل الأرض فى ملحمة عظيمة خاضها الجندى العربى المصرى البطل الذى أعاد كتابة التاريخ وسطر أروع الملاحم الحربية".

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وقال ميكاوي: "خاضت مصر حرب - اقتصادية - سياسية - استخباراتية - عسكرية بمنتهى الدقة استطاعت من خلالها تحقيق النصر على أعتى الجيوش والمخابرات وتشتيتهم والهائهم ليفاجئهم الجيش المصرى العظيم بحرب التحرير للعقل واستعادة الكرامة والأرض الطاهرة وعدى القناة بقوة إرادته".

وأضاف أن الشعب المصرى، سطر أروع الملاحم والبطولات بوقوفه سندًا وسدًا منيع مع قيادته وجيشه البطل داعما ومساندا دون كلل أو ملل.

ووجه مستشار الرئيس اليمنى، التهنئة لمصر رئيسًا وقيادة وأمة بحلول مناسبة ذكرى الـ47 لانتصار حرب اكتوبر المجيدة.