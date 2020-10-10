شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يعرب عن ترحيبه بوقف إطلاق النار فى "قره باغ" ويدعو لمسار تفاوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، عن ترحيبه بوقف إطلاق النار والهدنة فى منطقة قره باغ، المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدا أنها خطوة ضرورية لإحلال السلام بين البلدين، مشيدا بجهود روسيا للوصول لهذا الاتفاق.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى ناغورنى قره باغ، كخطوة ضرورية لإحلال السلام، ونقدر عميقا الجهود الروسية الخيرة للوصول الى هذا الاتفاق، وندعو أذربيجان وأرمينيا، البلدين الصديقين، إلى مسار سياسى تفاوضى يضمن الاستقرار والازدهار لشعبيهما".



قرقاش

كان سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، لتبادل الأسرى وجثث القتلى .

وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف لإطلاق النار، ابتداء من الساعة 12:00 اليوم السبت لتبادل الأسرى وجثث القتلى.

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وأدلى لافروف بهذا التصريح بعد انتهاء محادثات استمرت 10 ساعات مع نظيريه الأرمينى والأذربيجانى فى موسكو، فى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلى، وأكد أيضا إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على بدء محادثات بشأن تسوية الصراع.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية آنا نغداليان - فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن وزير خارجية البلاد زغراب مناتساكانيان، توجه إلى موسكو للمشاركة فى المشاورات الثلاثية مع نظيريه الأذربيجانى جيهون بيراموف والروسى سيرجى لافروف، مشيرة إلى أن أجندة الاجتماع تتركز حصرا على وقف الأعمال القتالية والمسائل الإنسانية مثل تبادل جثث القتلى والأسرى.

يأتى ذلك على خلفية تكثيف روسيا ودول أخرى مساعيها الرامية إلى وقف التصعيد العسكرى بين أذربيجان وجمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.

وفى السياق ذاته، أكدت حكومة أرمينيا أن المشاورات بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا بشأن قضية قره باغ والتى تستضيفها موسكو تخص موضوع وقف القتال والمسائل الإنسانية حصرا.