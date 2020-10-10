شكرا لقرائتكم خبر عن إشغال فنادق العقبة الأردنية يصل أدنى مستوياته بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت نسبة الإشغال فى فنادق مدينة العقبة السياحية بالأردن إلى أدنى مستوياتها، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث وصلت إلى أقل من 25%، وفق مفوض السياحة والاقتصاد، فى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضى.

وقال ماضى فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، إن السلطة سمحت للفنادق بتقديم كامل خدماتها، وفق المعايير والبروتوكولات الصحية المتبعة لمواجهة وباء كورونا المستجد، لافتا إلى أن الحجوزات الفندقية بالعقبة، وصلت إلى مستويات متدنية، بسبب تداعيات كورونا التى اجتاحت مختلف دول العالم، وأثرت سلبا على الاقتصاد والسياحة محليا وعالميا .

وبين أن أعداد الزوار الأجانب إلى مدينة العقبة، انخفض بشكل ملحوظ بسبب الجائحة فى الوقت الذى كانت العقبة مرشحة، إلى أن يصل عدد زوارها العام الحالى 2020 إلى أكثر من مليون ونصف المليون سائح وزائر.

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وأكد البنك المركزى الأردنى، تراجع حجم الدخل السياحى بالأردن، بنسبة 63.7% فى أول 7 شهور من عام 2020، لتسجل 819 مليون دينار".

وأضاف أن إنفاق الأردنيين على السفر، تراجع بنسبة 67% فى الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، ليسجل بذلك 205 ملايين دينار.

كان منتدى الاستراتيجيات الأردنى، قد أصدر تقريراً مؤخرا عن أداء القطاع السياحى خلال جائحة كورونا، حيث توقع انخفاض إيرادات السياحة عام 2020 بنسبة 58 % (أى بما لا يزيد عن 2.4مليار دولار) بالمقارنة مع إيرادات عام 2019، والتى وصلت إلى 5.8 مليار دولار، كما أكد أن 46 % من العاملين فى قطاع السياحة فى الأردن يتوقع أن يخسروا وظائفهم بسبب جائحة كورونا.

واستعرض التقرير، أثر جائحة كورونا على القطاع السياحى عالمياً ومحلياً، مبيناً أنه ومع بداية العام 2020 تم تسجيل 1.5 مليار سائح دولى فى عام 2019، على مستوى العالم، وهى زيادة بنسبة 4 % عن العام السابق، والتى كانت من المتوقع أيضاً أن تزيد بشكل أكبر عام 2020 نتيجة تسارع نمو القطاع عالمياً