ونقلت وكالة "بغداد اليوم" تصريحات الموسوي الذي قال إن "المنفذ أغلق يومي الخميس والجمعة بناء على طلب العراق ولم تتم أية عملية تبادل تجاري على هذه الحدود خلال هذين اليومين".
وأضاف الموسوي قائلا: "بدأت عمليات تصدير السلع غير النفطية بما فيها المواد الغذائية والفواكه والخضروات والمواد البروتينية وكذلك تقديم الخدمات الفنية والهندسية على الحدود الدولية للمنفذ وفق اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب العراقي".
وقررت الحكومة الإيرانية إغلاق المنافذ الحدودية الأربعة، وهي خسروي في قصر شيرين ومهران في إيلام وشلمجة وجذابة في خوزستان، والتي كان الزوار يستخدمونها للعبور إلى العراق.
وأشار إلى نشر وحدات سيطرة وتفتيش في مدينة قصر شيرين، وأن قوات الشرطة المتواجدة في هذه المراكز تمنع عبور الأفراد إلى الحدود، ولن يكون بإمكان الزوار سواء بصورة انفرادية أو جماعية الحضور في محطة خسروي الحدودية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تستأنف التبادل التجاري مع العراق عبر منفذ "الشلامجة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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