"الوفاق الليبية" تتهم "الجيش الوطني" بخيانة العهد

جاء ذلك في معرض رد النمروش على بيان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الذي نفى فيه تحشيد قواته، للتقدم غربا، حسبما نقل موقع "ليبيا الأحرار".
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وأضاف النمروش أن "وزارة الدفاع لا تعتمد في معلوماتها الاستخباراتية على كلام مرسل، بل على معلومات دقيقة ومؤكدة، مشددا على أن قوات الجيش الليبي ملتزمة تماما بوقف إطلاق النار، وأنهم مع أي حوار شامل يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها"، بحسب البيان.
وفي وقت سابق، طالب وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، يوم الخميس الماضي، قوات الوفاق بالاستعداد لأي هجوم محتمل من الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعلنت عملية بركان الغضب عن اتخاذ قواتها كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل من قوات الجيش الوطني.
وقالت "بركان الغضب" في بيان لها عبر موقع فيسبوك: "قواتنا البطلة بدأت بالاستعداد والتجهيزات تنفيذا لتعليمات وزير الدفاع العقيد الدكتور صلاح الدين النمروش باتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر".
وأضاف البيان أن ذلك يأتي "بعد ورود معلومات باحتمال قيام مجرم الحرب المدعو حفتر بالهجوم على مدن بني وليد وترهونة وغريان".
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